Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor rakibini 5-1 mağlup etti. Karşılaşmayı sekerek tamamlayan Batista Mendy ise bordo-mavili taraftarı üzmüştü. Mendy'nin son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşma bordo-mavili ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor'da maçı sekerek tamamlayan Batista Mendy'nin durumu merak ediliyordu. 24 yaşındaki Fransız futbolcunun son durumu netlik kazandı.

Karagümrük maçını sekerek tamamlayan Batista Mendy'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karşılaşmanın ardından her ihtimale karşın kontrole sokulan oyuncuda ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmazken, yine de tedbirli davranılacağı belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe maçı öncesinde takımla çalışmasında engel bulunmuyor.