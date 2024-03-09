Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile Papara Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorbay Küçük, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında düdük çalacak. Trabzonspor'da 4 isim maçta süre alamayacak ve 2 isim sarı kart sınırında yer alıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan.

F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Nazım, Salih, Can, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Levent, Kourbelis, Markao.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak. Enis Destan ve Rayyan Baniya ise sarı kart sınırında yer alıyor.