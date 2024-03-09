Trabzonspor - Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki ekip de mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2024- 20:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024- 20:01