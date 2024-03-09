Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da Nicolas Pepe, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Ne yazık ki maça iyi başlamadık ama iyi yanıt verdik ve geri döndük. İkinci yarı takım karakteri göstererek birçok gol attık. Farklı oyuncuların gol atması da takım öz güveni için önemliydi.

Golü kimin attığı önemli değil. Trezeguet ile olan pozisyonda ben de vurabilirdim ama önemli olan topun kaleye gitmesiydi.