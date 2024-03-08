Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.

Bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır bu mücadelede sakatlı yaşadı.

Trabzonspor, tecrübeli kalecinin sağ kalçasında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Uğurcan Çakır, ligin 29. haftasında oynanacak olan VavaCars Fatih Karagümrük maçında sahada olamayacak.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.