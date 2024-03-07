Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine tanıdık bir isim geldi. İtalyan basını, bordo-mavililerin Sevilla'nın İspanyol golcüsü Rafa Mir için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Fırtına, Sevilla'yla ilk teması devre arasında kurmuştu. Trabzonspor, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; Kiralık olan Onuachu'nun durumunun henüz netleşmemesi üzerine bordo mavililer, Mir için bir kez daha kollarını sıvadı.

SON 3 MAÇTA KADROYA ALINMADI

Piyasa değeri 5 milyon euro olan ve 2021 yılında Wolverhampton'dan 16 milyon euro'ya transfer edilen Mir, bu sezon süre alamıyor. Sevilla'da bu yıl 22 maçta şans bulmasına rağmen hep sonradan oyuna girdi. La Liga'da sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıkan, 12 kez sonradan giren Mir, 8 maçta ise yedekti. Ligde en son 28 Ocak'taki Osasuna maçında 19 dakika forma giyen 1.91 boyundaki yıldız, son 3 maçta ise kadroya bile alınmadı. 694 dakikada 3 gol, 1 asistlik skor katkısı veren 26 yaşındaki forveti Fırtına renklerine bağlamak için temaslara başladı.

TESİSLERDEN DÖNDÜ

Trabzonspor'da gündemde olan Rafa Mir için Valencia devreye girmiş ve oyuncu tesislere kadar gitmişti. Ancak İspanya'da transferin son saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı ve Sevilla transfere onay vermedi.

105 MAÇA ÇIKTI

2021 yılından bu yana Sevilla forması giyen Rafa Mir, 105 karşılaşmada görev yaptı. 24 kez ağları sarsarken, 2 asist yaptı.