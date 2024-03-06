Almanya'dan Marco Reus ile ilgili gelen son haberler, Türkiye iddialarını da alevlendirdi. SKY Almanya'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund ile Marco Reus, sözleşme yenileme kararı almadı. Bu da dünyaca ünlü orta saha ve kanat oyuncusunun yazın 12 yıllık Borussia Dortmund kariyerini sona erdireceği anlamına geliyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Reus'un 12 yıl sonra yeni bir meydan okuma arayışına girmesi oldukça muhtemel. Her iki durumda da şu açık: 34 yaşındaki Reus, ister Dortmund'da ister başka bir kulüpte olsun, oynamaya devam etmek istiyor. Bundesliga'da başka bir kulübe gitmesi şu anda pek mümkün görünmüyor. Türkiye'den Trabzonspor ve MLS takımlarından oyuncuya yoğun bir ilgi var.

2012 yılında Mönchengladbach'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Reus, o günden bu yana sarı-siyahlı kulübün ikon isimlerinden biri haline geldi. Alman milli futbolcu, Dortmund ile 12 yılda tüm kulvarlarda toplamda 415 maça çıktı. Reus, söz konusu 415 karşılaşmada 167 gol atıp 128 asist yaptı.