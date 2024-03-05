Trabzonspor ilk yarıda kötü oynamadı, kazanmak için savaştı ama o kadar kolay iki gol yedi ki… İkinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı Trabzonspor. Ama bu baskının devamına getiremedi. Skor olarak geride olmak telaşa da sürükledi bordo-mavilileri. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, maç boyunca müthiş kurtarışlar yaptı. Fatih Tekke, Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş. Alanyaspor iyi savunma yaptı. Trabzonspor'un zayıf karnı olan savunmasının üzerine oynayıp hata yaptırdılar. Fatih Tekke çok büyük bir teknik adam olma yolunda hızla ilerliyor. Dün Trabzonspor'da parmakla gösterip 'İşte bu oyuncu iyiydi' diyebileceğimiz tek isim yoktu. Takım halinde kötü oynayıp kaybetti Trabzonspor! Alanyaspor ise savaşarak haklı bir galibiyet aldı.