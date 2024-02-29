Trabzonspor'da Batista Mendy'den Paul Onuachu'ya destek! "Değişmez"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavili ekipte Paul Onuachu karşılaşmada kolundan sakatlandı. Çekilen MR'a göre yıldız oyuncunun kolunda kırık tespit edildi. Trabzonspor'da Batista Mendy, takım arkadaşına sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerinden destek verdi. İşte yapılan paylaşım... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.02.2024- 15:59