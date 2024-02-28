Trabzonspor'dan flaş paylaşım!

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanacak karşılaşma öncesi flaş bir paylaşım yaptı.
Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
ENDİŞELİYİZ! Takımımızın bu sezon ki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz! pic.twitter.com/q7j3Hhweea— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 28, 2024