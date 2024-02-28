Trabzonspor'dan flaş paylaşım!

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanacak maç öncesi flaş bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanacak karşılaşma öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.

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