Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Trabzonspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇKLAMALARI:

"ONUACHU VE PEPE KUPADAN EKSİK FİZİKLE DÖNDÜLER"

11 tercihimizde geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Onuachu ve Pepe, Afrika Kupası'ndan fizik olarak eksik döndüler. Süre vermeye başlayarak takımın içine katacağız. Son maçlarda aldığımız galibiyetler ileriye daha sağlıklı bakmamızı sağladı. Ligin son 3-4 senedir önemli bir takımı olan Adana Demir ile oynayacağız. Oyun olarak çıkışa geçmiş bir takım. Başlarında da bu ligin tecrübeli ve yıllar için başarılar kazanmış bir teknik adam var. Bugün kazanıp, çarşamba günü dolu tribünler önünde Türkiye Kupası maçını oynamak istiyoruz."