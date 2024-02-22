Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçikalı sağ bek birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Benim beklentim takımıma yardımcı olmaktı. Asistler ile takımıma katkı verdiğim için çok mutluyum. Böyle bir katkıda bulunduğum için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim."

"Pendikspor maçında ikinci golde bütün hareketlenmeler, bütün takım arkadaşlarımın yaptığı koşular doğruydu. Bunlar tekrarlanmış şeyler. Herkes bunun bilincinde olarak görevini yapıyor. Burada övülmesi gereken noktalardan birisi de takımda gördüğüm disiplin ve adanmışlık."

"İçimde bir santrfor oyuncusu var. Çünkü 24 yaşına kadar hücum oyuncusu olarak oynamıştım."

"Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında buraya gelmeye ikna oldum. 5 dakika içinde gelme kararını aldım. Hocamız, 'Deneyeceğiz, çabalayacağız.' şeklinde konuşmadı. 'Yapacağız.' dedi. Özgüven ve hırs benim aradığım şeydi."

"Beklentimden çok daha iyi bir şehir gördüm. Trabzon, batı şehirleri gibi olan bir şehir. İnsanlar çok kibar. Tesisler çok profesyonel. Dortmund'da bile böyle imkanları bazen bulamıyorsunuz."

"Oynadığım her lig ve takımda oranın bir parçası olmak için dil öğreniyorum. Türkçe dersler almak adaptasyon sürecimi hızlandırdı."

"Çok iyi takım arkadaşlarım olduğunu ve onlardan da çok iyi katkı aldığımı ifade etmek zorundayım. Oynadığımız oyunun, filozofi olarak takıma çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarımızın; hangi hareketi nerede, ne zaman ve nasıl yapması gerektiğini bildiğini ve doğru yaptığını görebiliyorsunuz."