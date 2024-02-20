Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 5 haftada 1 beraberlik 4 mağlubiyetle sadece 1 puan toplayabilen bordo-mavililer son 2 haftada kazanarak büyük moral depoladı. Geçen hafta sahasında Hatayspor'u mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda Pendikspor'u da devirerek yeni bir galibiyet serisi başlattı. Artık bordo mavili takımda hedef 5'te 5 yapmak. Bunun için de elinde büyük de bir fırsat var. Fırtına, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda önündeki 5 karşılaşmasının 4'ünü evinde oynayacak.

5 MAÇIN 4'Ü PAPARA PARK'TA

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer dışarıda sadece Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ile kupa randevusunu da Papara Park'ta oynayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "İkinci yarıda iyi bir futbol sergiledik. İstediğimizi aldık. Her geçen gün kazanma alışkanlığımız oturuyor. Önümüzdeki süreç de zorlu. Ama biz Trabzonspor gibi oynarsak her takımı yeneriz. Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki maçları da kazanarak 5'te 5 yapalım. Puanları topladıkça öz güvenimiz de artacak" dedi.

İŞTE FİKSTÜR

Adana Demirspor

Alanyaspor (D)

Karagümrük

Fenerbahçe

Başakşehir (Kupa)