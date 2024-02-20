Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında en az yabancı oyuncu kullanan takım konumunda yer alıyor.

Şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra kadro istikrarı arayan Trabzonspor, inişli-çıkışlı bir dönem yaşarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında en az yabancı oyuncu kullanan takım oldu. Sezon başından bu yana yerli ve yabancı olmak üzere 32 oyuncunun süre aldığı Karadeniz ekibinde, yerli oyuncu kullanma oranı yüzde 45, yabancı oyuncu kullanma oranı ise yüzde 55 oldu.

Kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran Karadeniz ekibinin, altyapıdan gelen futbolcularla birlikte yerli oyuncuyu sayısı 19'a çıkıyor. 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüş, sınırlama ise kalkmıştı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Trabzonspor, yerli ve yabancı oyuncu oluşumunda önemli bir süreç yaşayacak.

EN FAZLA YABANCIYI GALATASARAY TERCİH ETTİ

Trendyol Süper Lig'de en fazla yabancı oyuncu kullanan takımların başında ise Galatasaray geliyor. Yüzde 30 yerli, yüzde 70 yabancı oyuncu kullanan sarı-kırmızılıları, Fatih Karagümrük yüzde 31yerli, 69 yabancı ve Gaziantep FK yüzde 31.5 yerli, yüzde 68.5 yabancı istatistikleriyle takip etti. Fenerbahçe yüzde 36.6 yerli ve yüzde 63.5 yabancı oyuncu değerlendirdi. Beşiktaş ise yüzde 43.5 yerli oyuncu, yüzde 56.5 yabancı oyuncuyu sahaya sürdü.

EN ÇOK YERLİ TERCİHİ SİVASSPOR'DAN

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor yüzde 53 oranında yerli oyuncu tercih ederken, yüzde 47 ise yabancı futbolcu oynattı. Pendikspor yüzde 51 yerli, yüzde 49 yabancı, Trabzonspor da yüzde 45 yerli ve yüzde 55 yabancı futbolcudan yararlandı.