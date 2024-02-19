Karadeniz devinin ara transfer dönemindeki tek takviyesi Thomas Meunier, tarih yazıyor. Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında giren ve 90+6'da Eren'e enfes bir orta yaparak çeyrek final kapısını ardına kadar açan 32 yaşındaki sağ bek, ligde de Hatayspor karşısında da muhteşem ortasıyla Trezeguet'ye asist yapmıştı. Belçikalı savunmacı, Pendikspor'u da boş geçmedi ve bu kez Enis'e golü attırdı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Borussia Dortmund formasını giydiği 2020-21 sezonunun ardından ilk kez üst üste iki asist yapan Meunier, bu başarısını daha da geliştirdi. O dönem Bundesliga'da Dortmund ile Bayer Leverkusen ve Union Berlin sınavlarında gol pası veren 1.91 boyundaki yıldız, dünkü asistle kariyerinde ilk kez üç maç üst üste asist yaptı. Fotomaç'ın derlediği haberde daha önce forma giydiği kulüplerde böyle bir başarıya imza atamayan Meunier, bordo-mavili forma altında rekor kırdı.

DENSWIL-FERNANDEZ İKİLİSİ

Uzun zamandır devam eden stoper tandemi değişikliği Fernandez'in sakatlığını atlatması ile son buldu. Geçen hafta Hatay sınavında ilk kez Denswil ile savunma ikilisinde görev yapan Fernandez, dünkü Pendik maçına da ilk 11'de başlayarak, bu mevkideki formasını korumayı başardı. Maçtan önce serum yiyen 27 yaşındaki İspanyol stoper, ikinci yarıda yerini Umut'a bıraktı.

ONUACHU SON ANDA

Abdullah Avcı, Onuachu ve Pepe'yi Afrika Kupası'ndan yeni döndükleri için ilk 11'de değerlendirmedi. Avcı, "Pepe'nin idman verileri yine iyiydi ama Onuachu'nun kötüydü. Bu nedenle yedek başlatmayı tercih ettik" dedi. 29 yaşındaki Nijeryalı forvet 88'de girdi.

KADROYU KORUDU

Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta iç sahada kazanılan Hatayspor maçındaki kadroyu aynen Pendik karşılaşmasında da sahaya sürdü. İlk 11'de hiçbir değişiklik yapmayan tecrübeli hoca, Afrika Kupası'ndan dönen Onuachu ve Pepe'yi ise kulübede oturttu. İstanbul'a getirilen Onuralp Çevikkan ile Benkovic dün 21 kişilik kadroya alınmadı.

EFSANE ANILDI

18 Şubat 2023'te vefat eden Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzon Asri Mezarlıktaki kabri başında anıldı. Törene ailesi ve yakınları ile kulübün genel sekreter yardımcısı Derviş Köz katıldı.

ÖZYAZICI MESAJ

Fırtına, teknik direktörü Ahmet Suat Özyacı'nın vefatının birinci yılı nedeniyle mesaj yayımladı: "Kulübümüze 4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsanemiz Ahmet Suat Özyazıcı'yı saygıyla anıyoruz.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında dün deplasmanda Siltaş Yapı Pendik'i 2-0 yendi. Sezonun ikinci yarısında üst üste aldığı kötü sonuçlara, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni devirerek son veren, ardından ligde Hatayspor'u 2-0 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Fırtına, Pendikspor'a da şans tanımadı.