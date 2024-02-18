Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından bordo-mavili ekipte Thomas Meunier açıklamalarda bulundu.

İŞTE MEUNIER'İN SÖZLERİ:

İlk yarı çok kötüydük. Ne hafta içi çalıştıklarımızı, ne hocanın söylediklerini sahaya yansıtamadık ama ikinci yarı çok iyi bir oyun sahaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Benim önceliğim takımın gol yemesine engel olmak ama gole katkı vermek işin bonusu kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Taraftarlarımızla çok duygu dolu anlar yaşadık. Onların desteğini arkamızda hissedebilmek bizim adımıza çok önemli. Benim adıma da bir ilk oldu.