Trabzonspor vefatının birinci yıl dönümünde efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'yı unutmadı. Bordo-mavili ekip, efsane teknik direktörü Özyacı'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Kulübümüze 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı vefatının birinci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.
Kulübümüze 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı vefatının birinci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) February 18, 2024