Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Kritik müsabaka öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE TECRÜBELİ TEKNİK ADAMIN AÇIKLAMALARI:

"PEPE VE ONUACHU'NUN DURUMUNA BAKACAĞIM"

Pepe ve Onuachu'nun durumuna maç içinde bakacağım. İhtiyacım olmazsa oyuna almayacağım.

"ONUN KARARINI TFF VERSİN"

Gençlerbirliği maçından bu yana oyun gücümüzün yukarıya çıkması beni mutlu ediyor. Lig üçüncülüğü hedefimiz var. Zemin son derece düzgün ama diğer kriterler düzgün mü değil mi onun kararını TFF versin. Kontrolü elimizde tutmak ve kazanabilmek istiyoruz. Trabzonspor'un istediği oyunu biliyoruz, önümüzdeki seneye de bu şekilde hazırlık yapıyoruz.

"KASKETİMİ UNUTTUM"

Ahmet Suat Özyazıcı'nın 1. yıldönümü. Trabzonspor'un ve Anadolu devriminin yapılmasının ilk adımlarını atan hocamızı saygıyla anıyorum. Onun anısını yaşatmak adına kasketle gelmek isterdim ama unuttum.