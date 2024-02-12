Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

Trabzonspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan - Meunier, Denswil, Fernandez, Eren - Berat, Mendy, Bardhi - Visca, Trezeguet - Enis

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Cemali, Görmek, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım 7'si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor'un 7 Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay'da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Pepe ile Onuachu kadroda yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN