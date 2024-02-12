Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"7-8 OYUNCUMUZDAN EKSİĞİZ"

8. maçı oynuyoruz. Afrika Kupası başladıktan sonra bizden ayrılan oyunculardan 8 haftadır ayrıyız. İlk 11'de 7-8 oyuncunun olmadığı bir süreçte taraftarımızı üzdüğümüz bir takım sonuçlar aldık. Ama bugün koyduğumuz hedefte her iki kulvarda da varız. Bu geçiş sürecinden sağlıklı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Taraftarı çok seviyoruz. Bu süreci iyi analiz edip bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

"AYRILMAK İSTEYENLER VAR"

Umut Bozok, 2 sene önce benim aldığım ve zaman zaman kullandığımız bir oyuncu. Ayrılmak isteyenler var ama onu kullanmak istiyoruz. Buranın sözleşmeli oyuncusu."

"SABIR İSTİYORUZ"

Taraftarlar yeni bir yüz, transfer isteyebilir ama kulübümüzü borcun altına sokmak istemedik. Bu seneki hedefimiz baktığımızda 1 ile 2 ayrıldı. Bu süreçte artık sabır istiyoruz."