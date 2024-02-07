Orta sahaya takviye isteyen Fırtına'nın listesinde iki isim var. Bordo-mavililer, Leicester City forması giyen Belçikalı Dennis Praet ve Ajaccio'dan Folcarelli ile görüşüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız 2. Lig ekibinin Folcarelli için yüksek bir bonservis beklentisinin olması şu an için transferde önemli engel. Ama Praet'in kulübüyle sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması avantaj olarak görülüyor. 29 yaşındaki Praet bu sezon Championship'te 7 maça çıkarken, 1 asist yaptı. 24 yaşındaki Folcarelli ise PRAET Fransa Lique 2'de 22 maçta 2 gol 4 asistle öne çıktı.