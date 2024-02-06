Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Menajerler Al Ahli'den ayrılacak olan Fenerbahçe'nin eski sol beki Ezgjan Alioski'yi bordo mavililere önerdi. Yönetim ise son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor transferde harekete geçiyor. Bordo-mavililer sol bek mevkisini güçlendirmek istiyor. Menajerler de birçok oyuncunun adını yönetimin masasına koyuyor. Fotomaç'ın haberine göre bunlardan biri de Ezgjan Alioski. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kuzey Makedon futbolcu, Al Ahli'den ayrılacak. Kontratı sezon sonu bitiyor ancak Suudi Arabistan temsilcisi onu bedelsiz göndermeye hazır. Scout departmanı oyuncuyu özellikle de son dönemini inceleyip bir rapor hazırlıyor. Bu rapor teknik direktör Abdullah Avcı'nın da önüne gidecek. Yönetim son kararı deneyimli çalıştırıcıya bıraktı. Bu sezon 19 maçın 4'ünde sahne aldı. Golü yok, 1 asisti var.

Alioski, Al-Ahli ile 34 maça çıktı ve 6 gol atıp 10 asist yaptı.