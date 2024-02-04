Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. Toparlanmalıyız işin açıkçası." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

3 maçtır kaybediyoruz. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Bugün oyunun 90 dakikalık bölümünde oyuna hakimdik. İstediklerimizi uyguluyorduk. Basit amatör hatalar yaptık defansif anlamda. 2 tane gol yedik. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Özür diliyoruz. Kafayı kaldırıp, daha çok çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzgünüz.

Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz.