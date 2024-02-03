Trabzonspor'da başarısız bir performans gösteren Maxi Gomez, Cadiz'e kiralanmıştı. İspanya'da da hayal kırıklığı olan futbolu devam etti. 20 maçta gol atamadı Cadiz sezon sonunda oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Uruguay'dan sürpriz bir teklif geldi. Penarol'un Gomez'i istediği yazıldı. Tecrübeli forvet henüz ülkesine dönmeyi düşünmese de Avrupa'dan başka teklif alamadı.
TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'a Maxi Gomez piyangosu!
Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan ve sezon başında Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez'e ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 03.02.2024- 06:40