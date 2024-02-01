Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olduğunu açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.