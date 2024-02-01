Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo mavililerin, Nice forması giyen Youcef Atal için resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda Fırtına'dan flaş bir hamle geldi.

Bordo mavililerin, Fransa Ligi takımlarından Nice forması giyen Youcef Atal'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Trabzonspor'un, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sağ bek için resmi teklifini ilettiği kaydedildi.

YOUCEF ATAL KİMDİR?

Cezayirli oyuncu, kariyerine JMG Algier takımında başladı. Sırasıyla Paradou, Kortrijk ve Nice takımlarında forma giydi. Defans hattında sağ bek olarak görev yapan Atal, her iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Atal'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.