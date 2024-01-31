Sağ bek arayışları doğrultusunda listedeki isimlerden biri olan Yukhym Konoplya, Trabzonspor'a gelmeye hazır. Ancak bonservis konusunda henüz Shakhtar Donetsk'in direnci kırılmış değil. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık şekilde kadrosuna katmak isterken, Ukrayna ekibinin bonservis beklentisi 3-4 milyon Euro civarında. Kontratı 2026 yılında sona erecek.