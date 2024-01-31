Sağ bek arayışları doğrultusunda listedeki isimlerden biri olan Yukhym Konoplya, Trabzonspor'a gelmeye hazır. Ancak bonservis konusunda henüz Shakhtar Donetsk'in direnci kırılmış değil. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık şekilde kadrosuna katmak isterken, Ukrayna ekibinin bonservis beklentisi 3-4 milyon Euro civarında. Kontratı 2026 yılında sona erecek.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'ya sürpriz sağ bek! Oyuncu gelmeye hazır
Trendyol Süper Lig'de son maçlarda istediği oyunu ortaya koyamayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Streyger Larsen'in ayrılığı sonrası bir sağ bek transferi yapmak isteyen bordo-mavililer, rotayı Rusya'ya çevirdi. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 31.01.2024- 06:40