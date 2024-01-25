Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Hüseyin Türkmen ile ilgili açıklama yaptı. İşte detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2024- 23:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024- 23:32