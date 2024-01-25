Trenyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

Geçen hafta kaybettik kötü bir oyunla, o maçın ardından tepki vermek istiyorduk. Bölüm bölüm iyi oynadığımız zamanlar oldu. Neticesinde 1-0 kaybettik, çok üzgünüz. Bugün istediklerimizin hepsini sahaya yansıtamadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok eksiğimiz de var. Bunlar tabii ki bahane değil ama etkili oyunculardı, olmaması etkiliyor. Çok söylenecek bir şey yok. İyi bir oyun oynayamadık. Rizespor hak etti. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlarda telafi etmeye çalışacağız.