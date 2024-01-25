Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve 1-0 mağlup oldu. Bu mücadele sonrasında bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte detayları...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve 1-0 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Hüseyin'in durumu ciddi duruyor. Aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Geçmiş olsun diliyorum. Yaşı iyi, umarım operasyonu iyi geçirerek buradan sağlıklı bir şekilde çıkar

Oyun olarak bakacak olursak fena bir oyun olmadı. Atanın kazanacağı mücadeleydi rakip atı rakip kazandı.

Altyapıdan oyuncu çağırıyoruz. Trabzonspor forması ağırdır. Fikstür avantajı bize de dönecektir.

Yabancı konusunda 1 tane boşluğumuz var. Gidenler gelenler olacak mı bilmiyorum. Mevkisel olarak oyuncu hamlesi yapamıyorum.