Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Abdullah Avcı bu mücadele için planını yaptı. İşte Avcı'nın Rize maçı muhtemel 11'i... (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün komşusu Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Papara Park'taki son karşılaşmasında Galatasaray'a 5-1 kaybeden ve tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan bordo- mavililer, yeşil-mavilileri yenerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. İlhan Palut önderliğindeki ev sahibi Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu Rize karşısında forma giyemeyecek. Fırtına'da ayrıca Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve

ATMACA İDDİALI

Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başarılı sonuçlar elde etti. İlk 5 içine girmenin hayalini kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldi. Kupa ve ligdeki son iki maçını kaybeden Atmaca da bugün moral peşinde.

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Fotomaç'ın haberine göre; Türkiye Kupası'ndaki Manisa FK maçında 2 gol, 1 asistliklik katkı sunan, Galatasaray derbisinde 1 gol atan Enis Destan, bugün Rize deplasmanında da ileri uçta oynayacak. 21 yaşındaki forvet, Rize'de de serisine devam etmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Mochi, Hojer, Emirhan, Taha, Shelvey, Mithat, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis