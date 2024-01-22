Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevini yaptığı Panathinaikos'a transfer oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı.

Fırtına'nın yıldızı Anastasios Bakasetas, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevini yaptığı Panathinaikos'a transfer oldu.

Bakasetas için bordo-mavili ekibe 1 milyon Euro ödeme yapılacak.

Yunan yıldız bu sezon 19 maça çıkıp bu mücadelelerde takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

Bakasetas, Trabzonspor kariyerinde ise toplamda 122 maça çıktı, bu mücadelelerde ise 33 gol ve 24 asist yaptı.

Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA!

Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000 EURO ödeme yapacaktır.

TRABZONSPOR'DAN BAKASETAS PAYLAŞIMI

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas'a veda etti.

Bordo-mavililerin X hesabından paylaşılan videoya "Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar… Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız." notu düşüldü.