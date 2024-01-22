Edin Visca rekor kırdı, Alex de Souza tebrik etti!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, Galatasaray maçında tarihe geçti. Enis Destan'ın attığı golün asistini yapan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki asist sayısını 109'a çıkardı ve 108 asisti bulunan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bıraktı. Bu rekor sonrası Alex de Souza da Visca'yı tebrik etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Boşnak yıldız Edin Visca, tarihe geçti... Enis Destan'ın attığı golün asistini yapan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki asist sayısını 109'a çıkardı ve 108 asisti bulunan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bırakıp zirveye çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Visca, Samsunspor karşılaşmasında rekoru egale etmiş, Antalya deplasmanında ise asist yapmamıştı. 2011'den bu yana Türkiye'de forma giyen yıldız oyuncu, rekorunu daha da geliştirecek.

ALEX TEBRİK ETTİ!

Öte yandan Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Visca'yı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Alex de Souza yaptığı paylaşımda, "Edin Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak ederler." ifadelerini kullandı.