Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor'da Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, maçtan sonra Trabzonspor'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Ülkesi Yunanistan'a dönen ve Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'la sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcu, tecrübeli teknik direktör hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de oynadıysanız Fatih Terim'in büyüklüğünü anlarsınız. O bir efsane. Onunla aramızda karşılıklı bir saygı var" ifadelerini kullanan Bakasetas, deneyimli teknik direktör için "Beni buraya getirmek için yeterince şey yaptı." dedi.