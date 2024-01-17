CSKA Moskova'nın 25 yaşındaki forveti Fedor Chalov'un ismi Trabzonspor ile anılıyordu. Bu transfer haberleri sonrası Rus ekibinin eski teknik direktörü Kostylev konuştu. Kostylev, eurofootball. ru'ya verdiği özel röportajda; Chalov'un Trabzonspor'a transferi hakkında şunları söyledi: "Fedor'un oraya gitmek isteyip istemediğini bilmiyorum. Türk kulüplerinde çok fazla yabancı var. Transferlere çok para harcıyorlar. Belki Fedor'a iyi bir kontrat teklif edilir ve o da kabul eder."