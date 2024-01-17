CSKA Moskova'nın 25 yaşındaki forveti Fedor Chalov'un ismi Trabzonspor ile anılıyordu. Bu transfer haberleri sonrası Rus ekibinin eski teknik direktörü Kostylev konuştu. Kostylev, eurofootball. ru'ya verdiği özel röportajda; Chalov'un Trabzonspor'a transferi hakkında şunları söyledi: "Fedor'un oraya gitmek isteyip istemediğini bilmiyorum. Türk kulüplerinde çok fazla yabancı var. Transferlere çok para harcıyorlar. Belki Fedor'a iyi bir kontrat teklif edilir ve o da kabul eder."
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a müjde! "Fedor Chalov teklifi kabul edebilir"
Devre arasın transfer döneminde Fedor Chalov'u kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncunun eski hocası yaptığı açıklama ile Rus oyuncunun transfer olabileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 17.01.2024- 06:40