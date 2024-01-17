Trabzonspor, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği için transferin uygun bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sezon 21 maça çıkan Diomande, 5 asist yaptı. Abdullah Avcı'nın, 1.83 boyundaki oyuncunun transferi için yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Karadeniz devinin kurmaylarının, Diomande için çok yoğun bir şekilde çalıştığı öne sürülüyor.
Trabzonspor yıldız ismin peşinde! Abdullah Avcı'dan onay çıktı
Devre arası transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor'da gözler orta sahaya çevrildi. Çok yönlü bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili ekip, yıldız ismin peşine düştü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere onay verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 17.01.2024- 06:40