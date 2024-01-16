Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında sahasında oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Bir grubun rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer grup da dinamik ısınma, pas, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.