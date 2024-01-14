Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Antalyaspor, bizden iki gün önce oynadı. Sorgulamıyorum, sadece merek ediyorum, neden?"

"Afrika Kupası'na giden 3 oyuncumuz var, sakatlarımız var. Abdülkadir Ömür, Umut Bozok... Ben geleli 3 ay oldu, Umut Bozok iki aydır ortada yok. Abdülkadir ile umarım bize katılım sağlarlar, bunu bekliyorum."

"Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum."

"Türkiye Kupası hedefimiz var şimdi. Müzesinde bir sürü kupası olan Trabzonspor, tekrar bu kupanın taliplisidir. Ortada bir kupa varsa, Trabzonspor her zaman buna taliptir."