Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bahadır, Saric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kaluzinski, Jehezkel, Veysel.
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.