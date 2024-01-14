Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Saric, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kaluzinski, Jehezkel, Veysel.

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.