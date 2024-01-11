Sezon başında Fırtına, Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istemiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'de oynama ihtimali kalmayan Sloven futbolcu ayrılığı düşünüyor. Fotomaç'ın haberine göre Zajc'ın ismi menajerler vasıtasıyla bir kez daha bordo-mavili kulübün önüne geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı tüm opsiyonları düşündükten sonra son kararını yönetime bildirecek. Zajc'ın da bu sefer Trabzonspor'a gelmeye çok istekli olduğu kaydedildi.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Miha Zajc sesleri! Abdullah Avcı'nın kararı...
Transfer döneminin başlamasıyla birlikle çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da gözler Miha Zajc'a çevrildi. Menajerler tarafından önerilen Sloven futbolcu için son kararı Abdullah Avcı verecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 11.01.2024- 06:40