TRABZONSPOR YILPORT SAMSUNSPOR CANLI | Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Trabzonspor evinde Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Karadeniz derbisini Cihan Aydın yönetecek. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ligde 3. sıraya yükselen bordo-mavililer, mutlak 3 puan için mücadele edecek. Futbol severler maçın yayın saati, kanalı ve 11'lerini araştırıyor. Peki Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda? Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2024- 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024- 19:54