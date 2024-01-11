Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında evinde Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Aynı kadro. Fazla rotasyon yapamıyorum. Şimdi rotasyon eskiden, bu kadar olur mu deniyordu. Şimdi rotasyon yapamıyorum. 2 sakatımız, 2 Afrika Kupası'nda oyuncumuz var. Kulübedeki bir stoperimin 30 dakikası yok 7 aydır. Geri kalan gençler. Mevcut takımla devam ediyorum. Bu bir bahane değil. Mevcut bu. Konuşarak değil çalışarak devam ediyorum. Gerçek bu. Maç trafiği yoğun. 72 saat dolmadan Antalya'ya deplasmana gideceğim, Antalya 2 gün önce oynadı. Zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmaya müsait değil. Fikstürde bu var. Böyle açıklandı. En iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Samsunspor açısından şöyle bir şey var; hoca değişimiyle birlikte son 9 maçın 5'ini kazanmış. Belli oyun planları var. 3-4 konu başlığı var. Bunlarla ilgili görselde çalışabildik, öyle bir zaman yoktu. Son 10 maçta kendi evimizde 21 puan topladık. Daha iyisi olabilir. Bu inişler çıkışlar olabilecek. Bu sene özellikle dalgalanmalar olacaktır. Bizim açımızdan durum böyle. Umarım maç sonunda maçı kazanmış, taraftarını mutlu etmiş bir teknik direktör olurum.