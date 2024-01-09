Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarımız sürüyor 🔗 https://t.co/fckRR0zBUq pic.twitter.com/FsBof0CNUW— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 9, 2024