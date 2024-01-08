Devre arası transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gidecek Trabzonspor'da, gelecek planları arasında yer almayan Dimitrios Kourbelis ve Tonio Teklic'e, Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük talip oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısı öncesi transfer görüşmeleri için izin verdiği Dimitrios Kourbelis ve Tonio Teklic ayrılığa çok yakın. Sabah'ın haberine göre; Yunan oyuncu Kourbelis ile büyük ölçüde anlaşan Vavacars Fatih Karagümrük, Tonio Teklic için de devreye girdi. Rus ekibi Akhmat Grozny ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen İstanbul ekibinin devreye girmesiyle frene basan Hırvat orta saha, düşünmek için süre istedi. Tarafların görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de kalmaya daha sıcak baktığı aktarıldı.

SON DETAYLARI KONUŞUYORLAR

Kourbelis'in de Karagümrük ile son detayları konuştuğu ve Trabzonspor yönetimiyle de bir sorun çıkmaması halinde sezon sonuna kadar kiralanacağı kaydedildi. Sezon başında Panathinaikos'tan bedelsiz olarak transfer edilen Kourbelis, bordomavili takımda 6 maçta forma giydi.