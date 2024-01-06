Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 3 puanı tek golle alan Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"28 GÜNDE 8 MAÇ OYNAYACAĞIZ"

"Galibiyetle başlamak son derece önemli. 28 günde toplam 8 maç oynayacağız. Sakatlar ve Afrika Kupası ile beraber sınırlı bir şekilde gidiyoruz. Sahanın zemini çok sıkıntılıydı. Bazen buna göre oynamamız gerekiyor. Takımımız dirençli durdu. Golü bulduktan sonra çabuk kaybedişlerimiz ve topun arkasına geçişlerimiz oldu. Bunu düzeltmemiz lazım. Rakibe çok pozisyon vermedik.

"GALİBİYET HER ZAMAN İLAÇTIR"

Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan daha fazla. Yönetimimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan olsun.

"BU DURUMU DAHA ÖNCE YAŞADIM"

"Buna benzer senaryoyu daha önce yaşadım. Oyunun, ligin, oyuncu profillerinin gerçekleri var. Dünyanın hiçbir takımı istediği oyunu oynayamıyor. Geçen gün 77 kez ceza sahasına giren Arsenal gol atamadı. Bu durum zaman zaman değişecek."

"ARTIK BİR TELEVİZYON OYUNU OLDU"

"Bu oyun artık bir televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor, kazanmak her zaman ilaç. Ligin şu anda üçüncüsüyüz. Tabela bugün 1-0 yazıyor. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."