TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da ayrılıklar peş peşe gelecek!

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başlıyor. İşte Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen isimler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2024- 14:19