Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönüp, zirvede 3'üncü sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Rakibine karşı bugüne kadar oynanan 76 maçın 41'ini kazanarak üstünlük sağlayan bordo mavililerde, maç öncesi 7 eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanda yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 76 maçın 41'ini Trabzonspor, 16'sını ise Ankaragücü kazanırken, 19 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda Ankaragücü kalesine 124 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü. Karadeniz ekibi, başkent deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvede 3'üncü sıradaki yerini korumak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.

Trabzonspor'un Ankaragücü karşısında muhtemel 11'i şu şekilde:

Uğurcan- Larsen, Mendy, Baniya, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu.