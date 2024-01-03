Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, yaptığı antremanla maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarımız devam ediyor

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