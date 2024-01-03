Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından Exclusivo, Nino transferinde yaşadığı aksaklıklar nedeniyle alternatifler üzerinde çalışan Karadeniz devine, Famalicao takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Riccieli'nin önerildiğini yazdı. Haberde, bordo-mavililerin scout ekibinin Brezilyalı savunmacı için olumlu rapor sunduğunu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere onay verdiğini duyurdu.

SADECE 3 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Famalicao'da performansıyla dikkat çeken 1.87 boyundaki futbolcu, aynı zamanda Portekiz ekibinin kaptanı. Famalicao, sambacının görev aldığı 10 maçta toplamda 10 gol yedi... Oynamadığı 5 karşılaşmada ise 8 kez geçit verdi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Sağ bekte de görev yapabilen Riccieli, Famalicao ile 137 maça çıktı, 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Kariyerinde sadece 3 kez direkt kırmızı gördü.